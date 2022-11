Ukraina odzyskała Chersoń. Rośnie niezadowolenie w Rosji

Chociaż rosyjska propaganda dba o to, by Rosjanie nie zobaczyli obrazków z wyzwolonego Chersonia i radości Ukraińców, to jednak utrata kontroli nad miastem doprowadziła do powszechnego niezadowolenia z rosyjskiej telewizji. Uwagę na to zwrócił dziennikarz Francis Scarr z BBC, który monitoruje tamtejsze media.