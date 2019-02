PO ma pomysł na 9-dniowe święto. Najdłuższe w historii

Już za cztery miesiące mielibyśmy obchodzić najdłuższe święto w historii. Chodzi o dni od 2 do 10 czerwca. W tych dniach w 1979 r. Jan Paweł II odbył swoją pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny. Senatorowie PO złożyli projekt uchwały w tej sprawie.



Pielgrzymka Jana Pawła II w 1979 roku do Polski przeszła do historii. To wówczas padły słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!".