Plan PSL na szkolnictwo. "Ciepły posiłek dla każdego ucznia"

Podczas spotkania z wyborcami w Elblągu przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował projekty dotyczące oświaty. Ludowcy obiecują ciepły posiłek dla każdego ucznia, e-tornister czy ograniczenie liczebności klas do 25 uczniów.

- Są miejsca w Polsce, niestety, gdzie zajęcia będą trwały do późnej nocy. I to jest niedopuszczalne, dzieci powinny uczyć się możliwie wcześnie rano do godzin popołudniowych, a nie wieczornych, bo wtedy to przyswajanie materiału jest dużo trudniejsze - stwierdził.