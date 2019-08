Wybory parlamentarne 2019. Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił kandydatów do Senatu

Pawlak, Jan Filip Libicki, Sławomir Sosnowski, Wojciech Kozak. Tych polityków zamierza wystawić PSL w nadchodzących wyborach do Senatu. Kandydatury ujawnił podczas telewizyjnego programu lider Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL dodał, że Janusz Piechociński (były szef ugrupowania) nie planuje startu w wyborach, ale jeśli chciałby się zdecydować, to "listy PSL są dla niego otwarte". Kosiniak ujawinił także plany partii na wybory do Senatu. Wszystko wskazuje na to, że ruch ludowy nie zamierza wejść do "paktu senackiego", który buduje Koalicja Obywatelska z Lewicą.