Wybory parlamentarne. Kukiz ogłosi porozumienie z PSL. Znamy nazwiska kandydatów do Sejmu

Paweł Kukiz i Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie ogłoszą w czwartek wspólny start w wyborach parlamentarnych – dowiaduje się WP. Poznaliśmy nazwiska polityków Kukiz'15, którzy wystartują z list ludowców z pierwszych miejsc w poszczególnych okręgach wyborczych.

"Nie wchodzę do PSL. Korzystam z ich list, bo sam nie mam ani czasu ani środków, by zebrać 130 tysięcy podpisów, by stworzyć własne. Taka jest ordynacja" - napisał w niedzielę Paweł Kukiz w komentarzu na Facebooku. Potwierdził tym samym, że – chociaż wydawało się to jeszcze niedawno mało realne – Kukiz'15 i PSL pójdą razem w wyborach parlamentarnych.