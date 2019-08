Paweł Kukiz zdradza: "Nie wchodzę do PSL. Korzystam z ich list"

Wszystko wskazuje na to, że Kukiz'15 pójdzie do wyborów razem z ludowcami. "Wolę wpisać na listy PSL kilkudziesięciu pewnych ideowców, niż mieć na listach 1000 osób z czego 900 może okazać się kanaliami" - napisał na Facebooku Paweł Kukiz.

Jak informowaliśmy, Paweł Kukiz już w poniedziałek ma ogłosić, czy jego ruch wystartuje do wyborów parlamentarnych razem z PSL . Już teraz wpis lidera ugrupowania sugeruje jednak, że politycy obu frakcji dogadali się.

"Pan jednej rzeczy nie rozumie. Nie wchodzę do PSL. Korzystam z ich list, bo sam nie mam ani czasu ani środków, by zebrać 130 tysięcy podpisów, by stworzyć własne. Taka jest ordynacja" - napisał Paweł Kukiz w komentarzu zamieszczonym pod jego wczorajszym wpisem dotyczącym przyszłości Kukiz'15.