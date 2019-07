Kosiniak-Kamysz: polityka bez wartości to droga na manowce

- Dwa bloki w opozycji to większa skuteczność. I szansa, żeby zatrzymać samodzielne rządy jednej partii - mówił w rozmowie z TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL powołał się przy tym na majowe wyniki Koalicji Europejskiej. - W łatwiejszych wyborach przegraliśmy o 7 pkt. proc. z PiS-em - stwierdził.

Kosiniak-Kamysz nie odrzuca możliwości ponownego wejścia w struktury Koalicji Europejskiej. Przyznał, że rozmowy z Grzegorzem Schetyną odbędą się pod koniec tygodnia. - To nie jest mój deadline, to naturalny deadline nas wszystkich. O tym też mówią przedstawiciele Platformy - zaznaczył szef PSL. Po raz kolejny stwierdził, że nie wyobraża sobie wspólnych list z Wiosną Roberta Biedronia.

- Problemem czy celem jest pozyskanie jak największej liczby wyborców. Jak pójdziemy na jednej liście z lewicą, to odpada grupa wyborców, która może na nas zagłosować. Zbyt szeroka lista odrzuca skrzydła - dodał Kosinak-Kamysz.

W ocenie lidera Ludowców "w polityce nie chodzi o to aby mieć miejsca w Sejmie, zapakować się do niego". - Polityka bez wartości jest drogą na manowce (...) Nie chcemy jednak pokonać wyborców PiS-u, tylko ich przekonać. To jest zasadnicza różnica - przyznał Kosiniak-Kamysz.