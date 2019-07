Wybory parlamentarne 2019. Co dalej z PSL?

- Nie wyobrażam sobie jednej listy od Wiosny do PSL - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaprosił do budowy Koalicji Polskiej, do budowy umiarkowanego centrum.

Wybory parlamentarne. PSL decyduje (East News)

Nadal nie wiadomo, w jakiej formule wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych opozycja. PSL zwraca się do PO.

- Proponujemy zbudowanie na wybory dwóch bloków dla opozycji. Umiarkowanego centrum i lewicowego. Szanujemy poglądy innych - mówił Władysław Kosiniak-Kamys podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL.

- To nas różni od radykałów z prawej strony. Lecz nie wyobrażam sobie jednej listy od Wiosny do PSL - powiedział jeszcze przed obradami Rady Naczelnej Kosiniak-Kamysz. - Będziemy budować racjonalne centrum. Nie można tworzyć koalicji, która łamie skrzydła - dodał.

Lider PSL podkreślił, że "teraz PO musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy chce iść z partiami lewicowymi, czy budować umiarkowane centrum". Stwierdził, że połączyć tego się nie da.

Jak wynikało już wcześniej z nieoficjalnych informacji PAP, Naczelny Komitet Wykonawczy PSL rekomenduje Radzie zaproszenie PO do wspólnego startu, ale bez lewicy. Jeśli PO tego nie zaakceptuje, ludowcy wystartują samodzielnie jako PSL–Koalicja Polska.

