PSL podzielony ws. wyborów. "Rozważamy wszystkie opcje"

Polskie Stronnictwo Ludowe podzielone przed wyborami parlamentarnymi. Zarządy wojewódzkie partii rekomendują kierownictwu w zasadzie wszystkie możliwe scenariusze – część popiera samodzielny start PSL-u w wyborach, część chce przystąpienia do szerokiej koalicji, a część daje wolną rękę zwierzchnikom w Warszawie.

Kierownictwo poprosiło wtedy struktury regionalne o dyskusje i rekomendacje dotyczące startu w wyborach do Sejmu i Senatu. Wnioski z rozmów i przekazane informację mają być przedstawione w sobotę 6 lipca, na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL-u.

Z medialnych doniesień wynika, że za szeroką koalicją są zarządy w regionach: opolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim o mazowieckim. W tym ostatnim jednak brakuje jednomyślności. Marek Sawicki jest za tym, by PSL samodzielnie wystartowało w wyborach.

Były szef resortu rolnictwa, cytowany przez rmf24.pl stwierdził, że "szefowie zarządów powiatowych mówili, że u nich 98 procent członków jest za pójściem samodzielnym lub budowaniem Koalicji Polskiej". – Ostateczną decyzję będzie i tak podejmować Rada Naczelna. Jeśli chcemy PiS odsunąć od władzy i zepchnąć na poziom poniżej 35 procent to z pewnością nie jedną listą - powiedział Sawicki.

Z kolie szef świętokrzyskiego PSL Adam Jarubas przyznał, że woli przystąpienie do szerokiej koalicji. - Część regionalnych struktur PSL szuka szerszej formuły, a część patrząc na siłę lokalną Stronnictwa uważa, że też dobrą formułą jest start na bazie PSL, ale też z dodatkowymi osobami, które podzielają nasze wartości - powiedział.

- Ja jestem zwolennikiem szerszego porozumienia. Idealnie byłoby, gdyby Platforma Obywatelska patrząc też na tradycje funkcjonowania w ramach europarlamentu, to według mnie byłaby optymalna formuła, ale musi być gotowość z obu stron. I myślę, że te spotkania przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i propozycje, które tam zostaną wypracowane o tym zdecydują, czy taka formuła jest możliwa. Ja bym był właśnie za taką współpracą - podkreślił Jarubas.

Za samodzielnym startem opowiedział się także kujawsko-pomorski zarząd PSL. Jak mówił Eugeniusz Kłopotek, może się to nazywać PSL-Koalicja Polska, by gromadzić wokół PSL inne podmioty, "ale w ostateczności i tak będzie to lista komitetu wyborczego partii, ewentualnie z sympatykami".