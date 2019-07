Wybory parlamentarne 2019. Najnowszy sondaż zaskakuje. Zbadano dwa warianty

Zjednoczenie opozycji (PO+N.+PSL) opłaca się wszystkim głównym partiom na scenie politycznej - zarówno opozycji, jak i PiS - wynika z najnowszego sondażu IBRiS.

Zaskakujący sondaż. Wskazali lidera

Poprzedni sondaż. Emocjonalna reakcja posła PiS

Z niedawnego sondażu Kantar wynikało z kolei, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w czerwcu, PiS, wraz z partiami koalicyjnymi - Solidarną Polską i Porozumieniem, mogłoby liczyć na poparcie 34-proc. Poparcie dla PO deklarowało 24 proc. badanych. Do Sejmu dostałyby się jeszcze dwa ugrupowania: Wiosna Roberta Biedronia, na którą chciało głosować 8 proc. ankietowanych, oraz Kukiz’15 - 7 proc.

- Kto uważa, że wszystko rozstrzygnięte, robi wielki błąd. Są przywódcy, którzy krzyczą: naprzód - to Schetyna, i tacy, którzy krzyczą: za mną - to Jarosław Kaczyński. Skończył 70 lat, z chorą nogą dokonywał cudów. Oni pójdą od drzwi do drzwi (opozycja - przyp. red.), ale co powiedzą ludziom? - komentował poseł PiS Tadeusz Cymański w programie "Tłit".