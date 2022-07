PiS w dryfie inflacyjnym. Bez dobrego rozwiązania [OPINIA]

Wcześniej PiS będzie mieć jedną szansę, by zatrzymać dryf inflacyjny, w którym się teraz znajduje. To będzie chwila, gdy ceny przestaną rosnąć. Glapiński przewiduje, że inflacja przestanie rosnąć w trzecim kwartale – choć też jego wcześniejsze prognozy były kulą w płot, więc do tej daty też pewnie nie warto się przywiązywać. Nie zmienia to faktu, że jeśli w końcu drożyzna zahamuje, to obóz władzy zyska możliwość ogłoszenia sukcesu i przejścia do politycznego kontrataku.