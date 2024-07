Piotr W. przerywa milczenie. "Pieniądze przekazane pod stołem"

- Jeszcze przed dojściem PiS do władzy, w 2015 roku, Jan (ojciec prezesa, księdza prowadzącego fundację Profeto - red.) powiedział mi, że "jak lewaki odejdą od władzy", to będzie ładna inwestycja. Nie chciał powiedzieć jaka, mówił, że syn (ks. Michał O. - red.) to dogaduje. Jak PiS doszedł do władzy, to zaczęli szykować ten projekt - ujawnił Piotr W.