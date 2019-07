Pijany potrącił 10-letniego Oskara i jego rodziców. Teraz usłyszał wyrok

Rafał R. został skazany na 11 lat więzienia oraz otrzymał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginął 10-letni Oskar i jego rodzice. Do tragedii doszło w styczniu 2018 roku w małopolskim Świdniku.

Rafał R. w trakcie zakrapianej imprezy wsiadł do samochodu i pojechał na stację benzynową. W drodze powrotnej wjechał wprost w idącą chodnikiem rodzinę. 21-letni wówczas mężczyzna nie zatrzymał się aby udzielić pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia.

Powrót z imprezy

Do tragedii doszło, gdy 10-letni Oskar szedł wraz z rodzicami na autobus, który miał zawieźć ich do pobliskiego Tęgoborzu. Rodzina wracała do domu z imprezy. Jej gopodarzem był właśnie Rafał R. Byli znajomymi.