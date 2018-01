Koszmar w Świdniku, rodzina z 10-letnim dzieckiem nie żyje. Nieoficjalnie: sprawcy przyznali się do winy

Nowe ustalenie w sprawie koszmarnego wypadku w Świdniku. Według informacji RMF FM, zatrzymani już przyznali się do tego, że jechali samochodem. Mieli tego wieczora pić alkohol. Jeden z nich miał prowadzić auto, drugi zacierać ślady. Ale tych relacji nie potwierdza policja w Nowym Sączu. Mężczyźni właśnie składają wyjaśnienia w tej sprawie.

Najpierw znaleziono dziecko. Kilkanaście metrów dalej leżała kobieta, w innym miejscu mężczyzna. Ratownicy natychmiast przystąpili do reanimacji. Niestety, nie udało się. To była rodzina - dwoje 36-latków z dzieckiem. Zostali potrąceni przez samochód kiedy szli chodnikiem.

Tragedia w Świdniku. Kierowca uciekł z miejsca wypadku

Do akcji włączono pogotowie ratunkowe, straż pożarną i policję. Była ona utrudniona ze względu na śnieg, późną porę oraz brak naocznych świadków. Jedyne, co znaleziono na miejscu to torebka kobiety oraz części karoserii nieznanego samochodu.