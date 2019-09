Policjanci z Biłgoraja na Lubelszczyźnie zatrzymali 42-latkę kierującą osobowym renault. Okazało się, że kobieta pod wpływem alkoholu wiozła swoją 3-letnią córkę. Dziecko siedziało w foteliku, ale nie było zapięte pasami bezpieczeństwa.

Pijana matka wiozła córeczkę. Bez zapiętych pasów

Badanie alkomatem wykazało u kierującej prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dziecko trafiło pod opiekę rodziny, a matką zajmie się sąd rodzinny. Wszystko wskazuje na to, że usłyszy zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W tym przypadku grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.