Pijana matka wiozła 3-latka. Miała 2,6 promila

Policjanci ze Strawczyna w Świętokrzyskiem zatrzymali 27-latkę kierującą osobowym audi. Kobieta wiozła swojego 3-letniego syna jadąc "wężykiem". Badanie alkomatem wykazało, że we krwi miała 2,6 promila alkoholu.

Audi jadące "wężykiem" ulicami Strawczyna zauważyli w piątek po południu policjanci z tamtejszego komisariatu. Po zatrzymaniu auta do kontroli, okazało się, że za kierownicą siedzi kobieta, od której czuć było silną woń alkoholu.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwym polskie prawo przewiduje do 2 lat więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywnę. Kobieta odpowie też prawdopodobnie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. utraty życia lub zdrowia. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności. Oceną jej zachowania wkrótce zajmie się sąd.