Mała dziewczynka na parapecie. Troje dzieci bez opieki. Pijane matki były na imprezie

Dwie kobiety zostawiły trójkę swoich dzieci w mieszkaniu w Kozienicach i poszły na imprezę. Sąsiadów obudził krzyk dzieci. 6-letnia dziewczynka stała na parapecie. Mieszkańcy uratowali dziecko i wezwali policję.

Stojąca na parapecie dziewczynka krzyczała: "Mamusiu, wróć do domu". Dzięki pomocy sąsiadów oraz policjantów dziecko wróciło do mieszkania. Przebywała tam jeszcze dwójka maluchów – 3- i 4-letnie. Dzieci płakały, krzyczały i wołały swoje mamy. Policja szybko ustaliła, że dwie siostry w wieku 23 i 25 lat zostawiły swoje dzieci bez opieki.

- Policjant usłyszał krzyki osób znajdujących się na pobliskim parkingu. Jak się po chwili okazało były to głosy rozbawionych dwóch sióstr. Szybko okazało się, że są to matki pozostawionych w domu dzieci. Kobiety były kompletnie pijane i wracały z nocnej imprezy – mówi asp. Tarczyńska.

Kobiety zostały zatrzymane i trafiły do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu siostry usłyszą zarzuty narażenia swoich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.