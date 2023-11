Pierwsze orędzie Hołowni. Zwrócił się do wyborców PiS

- Dzięki państwa głosom i rekordowej frekwencji 15 października Sejm X kadencji ma najsilniejszy mandat w historii - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas swojego pierwszego orędzia do narodu. Zapowiedział, że spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, "by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia nowego rządu".