Pierwsza komunia. Czy brak ślubu rodziców jest przeszkodą?

Sezon komunijny w pełni. Przy tej okazji wraca temat nieformalnych związków rodziców dzieci przystępujących po raz pierwszy do Eucharystii. Czy ksiądz może odmówić przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej dziecku, którego opiekunowie żyją bez ślubu? A co w przypadku, gdy jest tylko jeden rodzic lub jeśli ojciec czy matka są niepraktykujący? Nie można przenosić odpowiedzialności za czyny rodziców na dziecko - twierdzi dominikanin ze Szczecina.