Pędził wprost na dziecko. Groźne zdarzenie na przejściu dla pieszych

Od kilku dni po sieci krąży przerażające nagranie z kamery samochodowej, na którym widać, jak auto zatrzymuje się przed przejściem, by przepuścić pieszych. Z lewej strony na pasy wchodzi dziecko, a z prawej mężczyzna. W pewnym momencie nagle pojawia inny pojazd, którego kierowca pędzi wprost na tę dwójkę. Mężczyzna widząc to kątem oka reaguje natychmiastowo. Ratuje życie chłopcu w ostatnich sekundach, energicznie chwytając go za ciało, by jak najszybciej uciec spod kół pirata drogowego.