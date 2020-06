Pedofila w Kościele. Tygodnik "Niedziela" przywróciła usunięty wywiad z ks. Tadeuszem Isakowicza-Zalewskim

Usunięty wywiad z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim pt. "Kościół musi być przezroczysty", w którym porusza on problem pedofilii w Kościele katolickim, ponownie ukazał się na stronach internetowych tygodnika "Niedziela". Poinformował o tym w środę na Facebooku sam duchowny.

Ponownej publikacji wywiadu towarzyszy oświadczenie red. naczelnego tego tygodnika ks. Jarosława Grabowskiego. Pisze w nim m. in. "Wywiad z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim stał się przedmiotem wielu komentarzy medialnych i oskarżeń pod adresem naszego tygodnika. "Niedziela” od zawsze stoi po stronie prawdy i przeciwstawia się wszelkim patologiom, niezależnie od tego, gdzie one miały – lub mają – miejsce. (...) Podjęliśmy decyzję o ponownej publikacji wywiadu, by przeciąć falę niepotrzebnych spekulacji i ataków na naszą redakcję. Treści zawarte w publikowanym poniżej tekście w zakresie oceny postaw niektórych osób są prywatnym stanowiskiem rozmówcy, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności" - pisze ks. Grabowski.