Pedofilia w Kościele. Cenzura w tygodniku "Niedziela"? Wywiad ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego usunięty, dziennikarka odchodzi

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski był jedną z osób, która wypowiadała się w filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" . Ujawnił w nim istnienie tzw. "mafii lawendowej" czy tzw. chorobie rzymskiej, czyli o istnieniu w Watykanie powiązanej sieci księży homoseksualistów, którzy ukrywają m. in. pedofilię w Kościele.

O sprawie usunięcia tego wywiadu napisał w mediach społecznościowych ks. Isakowicz-Zaleski. Ocenił to jako cenzurę oraz "wizerunkowe samobójstwo". W odpowiedzi na stronach internetowych "Niedzieli" ukazało się w tej sprawie oświadczenie podpisane przez autorkę wywiadu Agnieszkę Bugałę. Czytamy w nim, że "że publikacja, która ukazała się na stronie internetowej edycji wrocławskiej, została zamieszczona bez wiedzy Redaktora Naczelnego Tygodnika <Niedziela>".

We wtorek ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował, że Agnieszka Bugała zdecydowała się na odejście z redajchu "Niedzieli".

Odniosła się w nim też do swojego wcześniejszego oświadczania tej sprawie. Jak podkreśliła, jako dziennikarz i kierownik edycji, nie miała i nie ma obowiązku konsultować listy rozmówców do wywiadów zamieszczanych w druku i w internecie w wydaniu wrocławskim.

Cenzura w tygodniku "Niedziela"? Wywiad ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego usunięty, dziennikarka odchodzi

Sprawa wywołała burzę w mediach społecznościowych. Odniósł się do niej m. in. znany publicysta Tomasz Terlikowski. "Dzięki takim osobom jak Agnieszka Bugała Kościół zachowuje wiarygodność. To ona, a nie biskupi, nie czterech jej rozmówców (jak na przesłuchaniu, nieprawdaż?), nie księża-redaktorzy naczelni mediów katolickich, ale ona ratuje twarz i honor polskich katolickich mediów, polskiego Kościoła gdy biskupi milczą i wymuszają milczenie na mediach, ona ma odwagę mówić. Ona walczy o dobro Kościoła, o dobro instytucji, ale też o dobro ofiar" - napisał.