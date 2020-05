"Zabawa w chowanego". Reaguje Prokuratura Krajowa

Wyjaśnia, jak z jej perspektywy wygląda sprawa Arkadiusza H., byłego wikariusza parafii w Pleszewie. "We wrześniu 2019 roku został mu postawiony zarzut dopuszczenia się wobec osoby małoletniej innych czynności seksualnych" - przypomina PK. Z kolei postępowanie wobec niego rozpoczęło się po tym, jak w grudniu 2018 r. do prokuratury w tej sprawie wypłynęło zawiadomienie.

"Zabawa w chowanego". Prokuratura tłumaczy i dementuje

PK twierdzi, że prokuratura nie mogła prowadzić czynności zmierzających do postawienia komukolwiek zarzutu niezawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa pedofilii. Powód? Do przestępstw seksualnych miało dojść ponad 20 lat temu, a obowiązek zawiadomienia o tego rodzaju przestępstwach wprowadzono dopiero w 2019 roku. Dementuje też twierdzenie, które padło w "Zabawie w chowanego".

"Prokuratura Krajowa w skierowanym do prokuratorów piśmie wskazała, by zwracali się do władz kościelnych o udostępnienie dokumentów w każdej sytuacji, gdy jest to niezbędne dla śledztwa, a w przypadku odmowy korzystali z uprawnień do zarządzania przeszukania i odbierania rzeczy" - tłumaczy PK. I podkreśla, że "sposób, w jaki pismo zostało zrelacjonowane w filmie, jest kłamliwy i odwraca rzeczywistą istotę jego treści".