"Zabawa w chowanego". Jest oświadczenie abp. Wojciecha Polaka

Na słowach arcybiskup nie poprzestał. - Jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży zwracam się poprzez nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu prioprio papieża Franciszka dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania - zapowiedział.

"'Zabawa w chowanego' nie pokazuje prawdy o większości księży"

Arcybiskup podziękował osobom pokrzywdzonym, które decydują się opowiedzieć o doznanej krzywdzie. Zaapelował do tych, którzy wiedzą o przypadkach molestowania nieletnich, by złożyli zawiadomienie.

Zaznaczył, że historie, które pokazano w filmie braci Sekielskich, nie odzwierciedlają tego, jaka jest większość polskich księży. - Nie możemy pozwolić na to, by skandaliczne przypadki przekreśliły dobro, które jest w Kościele. W zdecydowanej większości księża i siostry zakonne to ludzie z powołaniem, sumiennie wypełniający swoje obowiązki - powiedział abp Polak.