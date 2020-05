"Zabawa w chowanego". Kuria diecezjalna w Kaliszu wydała oświadczenie

"Zabawa w chowanego". Film, który ujawnił problem tuszowania przypadków molestowania seksualnego dzieci przez księdza, obejrzał abp Wojciech Polak. Zwrócił się do stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania dotyczącego "zaniechania wymaganego prawem działania" wobec biskupa Edwarda Janiaka. Po oświadczeniu prymasa Polski pojawiło się kolejne, autorstwa Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

Wyjaśnia, jakie działania były podejmowane w sprawie przedstawionej w filmie braci Sekielskich. "Kuria Diecezjalna w Kaliszu została poinformowana o wszczęciu postępowania przez prokuraturę w sprawie ks. Arkadiusza H. w grudniu 2018 roku. Od samego początku - mając na uwadze dobro pokrzywdzonych, którzy nie zgłosili się do kurii oraz widząc konieczność wyjaśnienia sprawy - podjęta została współpraca z prokuraturą zgodnie z przepisami prawa karnego" - informuje kuria.

Dodaje, że jednocześnie wszczęto wstępne postępowanie kanoniczne, powiadomiono Kongregację Nauki Wiary, do której przekazano dokumenty śledztwa, udostępnione przez prokuraturę. Przypomina, że ks. Arkadiusz H. został suspendowany przez biskupa kaliskiego, zawieszony w pełnieniu posługi kapłańskiej za postępowanie, które miało mieć miejsce w latach 1994-2000.

Kuria: Rodzice powinni jak najszybciej zgłosić sprawę do prokuratury

Kuria, odnosząc się do przedstawionych w filmie wydarzeń, zwraca uwagę, że rodzice jednego z pokrzywdzonych przyszli do kurii w 2016 r., a wtedy obowiązywały inne uregulowania prawne. "Rodzice pokrzywdzonego w czasie wizyty w Kurii usłyszeli, że powinien zgłosić się sam pokrzywdzony. Ukazane w filmie nagranie nie wyczerpuje całej rozmowy, brak jest stwierdzenia, że rodzice powinni jak najszybciej zgłosić sprawę do prokuratury" - zauważa kuria.