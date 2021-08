Paweł Kukiz zabrał głos. "Ani słowem nie rozmawiałem z PiS"

- To była pomyłka. Jarosław Sachajko, który prowadził u nas to głosowanie, popełnił błąd - powiedział w rozmowie z PAP Paweł Kukiz pytany o przyczyny reasumpcji głosowania nad wnioskiem o odroczenie obrad z Sejmu z 11 sierpnia. PiS przegrało pierwsze głosowanie w tej sprawie, by po jego powtórzeniu przegłosować projekt ustawy medialnej, czyli "Lex TVN".