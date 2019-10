Paweł Adamowicz przed śmiercią zbierał na WOŚP. Wiemy, na co przeznaczono 16 milionów

Paweł Adamowicz na kilka godzin przed swoją śmiercią zbierał pieniądze na WOŚP. Po morderstwie prezydenta do jego puszki dorzuciło się ćwierć miliona osób. Na co przeznaczono 16 milionów złotych? Gdański ratusz zdradził szczegóły.

13 stycznia Adamowicz jak co roku zbierał pieniądze na WOŚP. Po jego śmierci dziesiątki tysięcy osób postanowiło dorzucić się do "wirtualnej puszki" prezydenta Gdańska. Internetową akcję zorganizowała Patrycja Krzymińska. To dzięki jej inicjatywie, do której przyłączyło się prawie ćwierć miliona osób, udało się zebrać 15 milionów 990 tysięcy 244 złotych.