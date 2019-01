Paweł Adamowicz nie żyje. Mocne słowa Bogdana Borusewicza

Senator Borusewicz dosadnie komentuje wydarzenia z Gdańska. Atak na Pawła Adamowicza nazywa "mordem politycznyn". Według polityka prezydent Gdańska był "bezpardonowo atakowany".

Bogdan Borusewicz wystąpił w poniedziałek m.in. w Polsat News. Był pytany o okoliczności śmierci Pawła Adamowicza - Dla mnie jest oczywiste, że to jest mord polityczny, dokonany na polityku. W czasie imprezy masowej jego tylko morderca zaatakował, miał jasno obrany cel - tłumaczył senator, podkreślając, że Stefan W. po ataku krzyczał, że Platforma Obywatelska go wsadziła do więzienia. - Oczywiście Adamowicz nie był obecnie w PO, ale był związany z tym ugrupowaniem - dodał polityk.