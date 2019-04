Paraliż na kolei. Na CMK pociągi mają opóźnienia do 170 minut

Awaria sieci elektrycznej w okolicach Idzikowic zablokowała przed południem przejazd jedną z najważniejszych magistrali kolejowych. Opóźnione są pociągi łączące stolicę ze Śląskiem i Małopolską.

W miejscu awarii między Strzałkami a Idzikowicami utknęli pasażerowie pociągu Warszawa-Kraków. To prawdopodobnie ten skład uszkodził element trakcji. Centralna Magistrala Kolejowa będzie zablokowana co najmniej do godz. 14.