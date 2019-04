Tragiczny wypadek w Puszczykowie. Nowe informacje

Nie żyje lekarz i ratownik medyczny. Zginęli w środę w wypadku w Puszczykowie, gdzie karetka została uderzona przez nadjeżdżający pociąg. Trzeci mężczyzna, ratownik, jest w ciężkim stanie. Przeszedł operację.



W środę w Puszczykowie w województwie wielkopolskim przed godziną 16 doszło do tragicznego wypadku . Na przejeździe kolejowym pociąg relacji Katowice-Gdynia uderzył w karetkę.

Zobacz także: Głodujący nauczyciele tracą siły. Do protestu ma dołączyć kolejna osoba

Jak doszło do wypadku?

Do tragedii na Twitterze odniósł się premier Mateusz Morawiecki. "To ogromnie smutna sytuacja, kiedy ktoś, ratując ludzkie życie, sam nie wraca z ostatniego dyżuru do najbliższych. Rodzinom tragicznie zmarłych w wypadku kolejowym lekarza i ratownika medycznego składam wyrazy najszczerszego współczucia" - napisał.