Parafia uczy dzieci: "wybacz molestowanie, bo nie dostaniesz rozgrzeszenia"

Parafia w Błędowie zamieściła na swojej stronie wzór rachunku sumienia. Jego treść oburzyła internautów, więc parafia szybko usunęła go ze strony. Chodzi o kwestię molestowania dzieci.

Parafia edukuje młodzież przygotowującą się do pierwsze spowiedzi i komunii świętej

Parafia pw. Świętego Prokopa Opata w Błędowie (województwo mazowieckie) miała na swojej stronie internetowej, w zakładce "Sakramenty święte", zamieszczone wzory rachunku sumienia. Miała, bo w tym momencie link nie jest już aktywny. Wzór rachunku sumienia został usunięty ze strony po tym, jak wywołał burzę w sieci. O co dokładnie chodzi?

Parafia w Błędowie opublikowała rachunek sumienia. Uczy, by dzieci wybaczyły swoim bliskim, którzy je molestowali

Sprawą zainteresowały się osoby skupione w społeczności Feminiskra na Facebooku. To właśnie na tym profilu został opublikowany jeden z wzorów rachunku sumienia, jaki został zamieszczony na stronie parafii w Błędowie.

Parafia w Błędowie. Wzór rachunku sumienia dla dzieci komunijnych

"Czy nienawidziłem rodziców? Czy pogardzałem (wstydziłem się) własną rodziną? Czy zachowywałem się w domu jak pasożyt? Czy nie wybaczyłem rodzicom bądź krewnym, że wykorzystali mnie seksualnie w dzieciństwie? Czy podniosłem rękę na rodziców, lub im ubliżałem, złorzeczyłem? Czy za swoje niepowodzenia oskarżałem rodzinę? Czy wyrzuciłem rodzicom swoje przyjście na świat? Czy krzywdziłem rodzeństwo (czy wykorzystywałem seksualnie brata lub siostrę)? Czy nie odpowiedzialnie przygotowuję się do założenia własnej rodziny? Czy nie byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, przełożonym - którym jestem to winien przez szacunek, lub jestem do tego zobowiązany ślubami? Czy nie modliłem się za zmarłych krewnych?"

W przytoczonym rachunku sumienia zasugerowane zostało, że jeśli np. dziecko nie wybaczy swoim krewnym, którzy je skrzywdzili, spowiedź nie będzie szczera. Jeśli chce przystąpić do spowiedzi i dostać rozgrzeszenie, musi wybaczyć tym, którzy je molestowali.

Feminiskra przekonuje, że to nie jest żaden fejk, a parafia w Błędowie naprawdę taki rachunek sumienia zamieściła w internecie.

"Oto przedstawiam: rachunek sumienia dla dzieci komunijnych w parafii św. Prokopa Opata w Błędowie. Nie, to nie fejk, ale parafia zdążyła już spanikować i usunęła, co mogła. W internecie jednak nic nie ginie, więc podrzucam linka do archiwum" - pisze Feminiskra na Facebooku.

"I tak właśnie zwierzchnicy KK będą wyzywać ludzi od ideologii i jęczeć jak to katolicy są niby prześladowani, kiedy problem pedofilii wśród kleru, dalej tak pięknie, zamiatany jest pod dywan, a kolejne pokolenia owieczek, uczy się WYBACZAĆ NA ZAWOŁANIE, na już, na cito, swoim oprawcom. Ci co molestowali braci i siostry dostaną rozgrzeszenie (tak jak Ci, co molestowali parafian) i tyle w temacie. 3 zdrowaśki, Ojczenasz i gro. I to edukatorzy seksualni są niby zagrożeniem dla dzieci i młodzieży..." - czytamy w poście Feminiskry w mediach społecznościowych.

Proboszcz parafii w Błędowie postanowił usunąć kontrowersyjny wzór rachunku sumienia

"Temat może zostać różnie potraktowany. Po zasugerowaniu, że jest to zbyt daleko wkraczające w intymną sferę, wzór rachunku sumienia został skasowany" - powiedział gazecie.pl ks. Leszek Bruliński, proboszcz parafii w Błędowie.

