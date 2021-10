Pandora Papers. Prezes InPostu unikał podatków? Gigantyczna afera i śledztwo dziennikarzy

- Jeśli spółka miała kapitał 1 mln, a pożyczyła 10 mln, to teoretycznie jej wartość wzrosła do 11 mln. Ale po pół roku mogło się wiele zmienić i wycena spółki jest już inna. Zależy przede wszystkim od tego, za ile właściciel chce się spółki pozbyć. Przejmuje ją zatem inna spółka, od której ta pierwsza dostała pożyczkę lub jej część. A wtedy ta pierwsza, przejmowana, wykazuje, że nie może pożyczki spłacić. I dochodzi do porozumienia z wierzycielami - np. o umorzeniu pożyczki w zamian za udziały w spółce przejmowanej. Wszystko odbywa się teoretycznie między spółkami, ale koniec końców za wszystkimi stoi ta sama osoba - mówi "Wyborczej" specjalista.