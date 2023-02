Palą ciała całą dobę. Rosyjskie krematorium na Krymie nie stygnie

Gigantyczne straty Rosjan

Sztab podkreśla w porannym komunikacie, że Rosjanie wciąż ponoszą straty na froncie. Potwierdzają to także niezależni eksperci. - Rosjanie próbują coś zrobić i przełamać impas na froncie, ale jest to okupione setkami, tysiącami ofiar - przyznał we wtorek na antenie Wirtualnej Polski ppłk rez. Andrzej Kruczyński.