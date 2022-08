Pacanów ma dość swojego proboszcza. "To nie ksiądz, tylko szatan"

- Podszedł do mnie, grożąc pięściami. Krzyczał, że życzy mi wszystkiego najgorszego, żeby szlag mnie trafił, a paciorki ręce powypalały. "Co żeś narobił", dodał, jakbym to ja ministra wyrzucił, "ja zawsze dobrze z Cieślakiem żyłem". I jeszcze coś o pieniądzach. Później tłumaczył wikaremu, że nie żałuje tych słów, że za tego Cieślaka to powinien mi mordę obić - relacjonuje "Polityce" Masłowski.