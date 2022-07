Seksskandal w diecezji drohiczyńskiej. Ksiądz zaprzecza: Ktoś się pode mnie podszywa

- Nawet złożył na piśmie oświadczenie, że to nieprawda. Twierdził, że ktoś się pod niego podszywa. Poprosiłem, żeby mi na to dostarczył jakiś dowód, żeby zgłosił to na policję albo może, żeby wystąpił o weryfikację do sieci komórkowej. Sprawa nie jest zamknięta, jest w trakcie rozpatrywania przeze mnie. Prawdopodobnie wszystko będzie szło w kierunku zawieszenia ks. Łukasza w pełnieniu wszelkich obowiązków, żeby miał możliwość oczyszczenia - powiedział biskup Sawczuk "Wyborczej" 25 lipca.