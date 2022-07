"Będzie ostro". "Gazeta Wyborcza" ujawnia kolejny skandal obyczajowy w Kościele

Bp. Sawczuk: Mam prawo wierzyć swoim kapłanom

Do sprawy w rozmowie z gazetą odniósł się biskup Sawczuk. Zapewnił, że sprawa nie jest zamknięta. - Rozmawiałem z ks. Łukaszem i wszystkiemu zaprzeczył, nawet złożył na piśmie oświadczenie, że to nieprawda. Ks. Łukasz twierdził, że ktoś się pod niego podszywa. Poprosiłem, żeby mi na to dostarczył jakiś dowodów, żeby zgłosił to na policję albo może żeby wystąpił o weryfikację do sieci komórkowej. Do tej pory tego nie zrobił - mówi biskup. Dodał także, że nie chce niczego w tej sprawie ukrywać. - Nie chciałbym jednak działać zbyt pochopnie, bo mam prawo moim kapłanom wierzyć. Oczywiście zaufanie to nie jest absolutne. Daję prawo do obrony księdzu oskarżonemu. Takie zachowania jakie wynikają z korespondencji ks. Łukasza na tym portalu nie przystają księdzu, są nieakceptowalne i oburzające. Jeśli okażą się prawdą, konsekwencje będą musiały być daleko idące - zapewnia hierarcha w rozmowie z "Wyborczą".