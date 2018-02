Ostry spór o ustawę o IPN. Krystyna Pawłowicz uderza w Tuska

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowelizacja ustawy o IPN została już przekazana Andrzejowi Dudzie. Trwa jednak cały czas ostry spór wokół niej. Oliwy do ognia dodał niedawno swoim komentarzem Donald Tusk. Teraz, znana z ciętego języka, odpowiedziała mu Krystyna Pawłowicz.

"Żenujący wpis" - tak komentarz szefa Rady Europejskiej na temat nowelizacji ustawy o IPN ocenił lider Kukiz'15. - Nie wiem czy Pan to puści, ale tak się zachowuje świnia. W czasie wojny było hasło „tylko świnie siedzą w kinie”. To jest ten rodzaj świni. W momencie gdy matka i nasz dom są atakowane, to nawet jeśli się nie zgadzam z partia rządzącą to nie pluję w stronę Polski, tylko bronię - grzmiał na antenie TVP Info Wojciech Cejrowski.