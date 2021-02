Ostróda. Zaginęła 16-letnia Dominika Szulc

Policja apeluje do osób, które mogą znać miejsce pobytu nastolatki, o pilny kontakt z KPP w Ostródzie. Do dyspozycji jest numer alarmowy 112 oraz kontakt do zespołu prowadzącego poszukiwania: (47) 73 242 42. Informacje można przekazać także mailowo na adres: prasowy@ostroda.ol.policja.gov.pl