Orszak Trzech Króli 2023. Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk. Program korowodu 6 stycznia

Orszak Trzech Króli Warszawa 2023

Zgodnie z tradycją, warszawski Orszak Trzech Króli ruszy z Placu Zamkowego o godz. 12:00. W pochodzie - oprócz Mędrców - wezmą udział inne, biblijne postacie, w tym anioły, Józef, Maryja. Nie zabraknie również karawany wielbłądów. Przemarsz rozpocznie taniec dwóch smoków chińskich. Warszawski Orszak Trzech Króli około godziny 12:30 dotrze do stajenki na placu Piłsudskiego. Mędrcy oddadzą cześć Jezusowi i złożą mu przyniesione ze sobą dary. Organizatorzy przemarszu zapraszają uczestników do odtańczenia poloneza do melodii "Bóg się rodzi".