Trzech Króli. Obostrzenia dotknęły organizację orszaków. Będzie ich więcej, ale symbolicznych

Trzech Króli. Obostrzenia utrudniają organizację orszaków

W poniedziałek fundacji Orszak Trzech Króli zorganizowała specjalną konferencję prasowej, podczas której poinformowała, jak będzie wyglądała organizacja tegorocznych orszaków. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa nie będzie dużych wydarzeń, do których już przyzwyczailiśmy się. Większa za to będzie liczba wydarzeń, ale będą one mniejsze niż w latach poprzednich.

"Nasze materiały rozesłaliśmy do 2,5 tys. miejsc w Polsce, by pomóc zorganizować kolędowanie" - powiedział przewodniczący fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych, którego cytuje Polska Agencja Prasowa. 6 stycznia Trzech Króli będzie można świętować na kilka sposobów.

Trzech Króli. Będzie więcej orszaków

Hasłem tegorocznego Orszaku Trzech Króli są słowa z jednej z Pieśni Jana Kochanowskiego: "Panu dzięki oddawajmy". Piotr Giertych dodał, że z powodu pandemii koronawirusa nie będzie radosnych i wielobarwnych zgromadzeń skupiających dzieci wraz z dorosłymi. "Będzie więcej orszaków w całym kraju, ale będą dużo mniejsze, symboliczne. Rozesłaliśmy do 2,5 tys., miejsc w Polsce nasze materiały, by można było tam zorganizować kolędowania z nałożeniem koron i z oddaniem czci Panu Jezusowi, czyli to, co jest istotą orszaku, ale forma będzie inna" - powiedział Giertych.