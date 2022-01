Papież Franciszek wspomniał o Orszaku Trzech Króli w Polsce

Watykan. Franciszek odwołał się do Orszaku Trzech Króli w Polsce

Papież przypomniał także, że uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, to znaczy tych angażującym się w modlitwę lub ofiarowującym swoje oszczędności, by Ewangelia była głoszona tym, którzy jej nie znają. Papież podziękował za to dzieciom.