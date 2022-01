Dziewięcioro hiszpańskich dzieci zostało rannych w wypadku na placu zabaw

Do wypadku doszło wieczorem we wtorek 4 stycznia. Jak podały w komunikacie służby medyczne wspólnoty autonomicznej Walencji, niebezpieczne zdarzenie miało miejsce na prowizorycznym placu zabaw wchodzącym w skład lokalnego festynu. Ranne dzieci zostały natychmiast przetransportowane do trzech szpitali w aglomeracji Walencji.