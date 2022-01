20-latek po dopalaczach zaatakował ratownika, który udzielał mu pomocy

Ruda Śląska. Nietrzeźwy nastolatek zaatakował ratownika medycznego

Ze względu na jego niekontrolowane ruchy ratownicy zdecydowali się zapiąć chłopaka pasami przed wniesieniem go na noszach do karetki. W trakcie mierzenia mu ciśnienia chłopak zerwał się z noszy, wyrwał pasy i zaatakował ratownika, uderzając go z całej siły w twarz, szarpiąc jego ubranie i łamiąc mu okulary.