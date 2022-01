Lekarz otrzymuje groźby od antyszczepionkowców. "Żebyś sam zdechł!"

"Żebyś sam zdech, sam się wpisujesz na listę nazistów XXI wieku". "Będę wypatrywał twojego szpetnego ryja na mieście i jak się spotkamy to inaczej pogadamy". To tylko niektóre pogróżki, jakie otrzymywał dr Tomasz Karauda z Kliniki Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, który na co dzień zachęca ludzi do zaszczepienia.