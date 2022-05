Orban znów ograł Unię Europejską. To już się robi nudne [OPINIA]

I wszystko wskazuje na to, że to nie koniec kłopotów, lecz dopiero początek. Orban widzi bowiem, że za sam fakt blokowania przyjęcia nowych rozwiązań dostaje się prezenty. Przykładowo łatwo wyobrazić sobie, że węgierski przywódca przyjdzie zaraz do unijnych decydentów i powie: dajcie pieniądze na przeprowadzenie reformy energetycznej. Wyciągnie rękę i stwierdzi: jak pomożecie przebudować rafinerię w Százhalombatta, to możemy myśleć o naszym dołączeniu do embarga.