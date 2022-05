Twarzy oblanej zbrodnią nie warto upiększać [OPINIA]

Tymczasem kłopotu można było uniknąć w prosty sposób. Najpierw można było powiedzieć Rosjaninowi: "chłopie, akurat 9 maja rozpoczyna się remont cmentarnej bramy; nie wejdziesz". Później – skoro już wszyscy wiedzieli, że ambasador Rosji będzie na cmentarzu – należało otoczyć go kordonem policji. Niektórzy zapewne powiedzą, że to ujma, by polscy funkcjonariusze chronili Andriejewa, ale jeśli zdecydowaliśmy się na to, że ambasador Rosji w Polsce zostaje, to na taki gest należało się zdobyć.