Zamachowcy na polskich numerach? Rosyjska prowokacja w Naddniestrzu

Pytel zwraca uwagę, że do ataku doszło po godzinach pracy urzędu, co świadczy o tym, że chciano uniknąć ofiar w ludziach na terytorium sojusznika. Na ulicy wyłączono ruch, co wskazuje na współpracę lokalnych służb. Do tego zamachowcy zachowują się niezdarnie, co ma ich ośmieszyć w oczach odbiorców. A po akcji zamachowcy wracają do Ukrainy.