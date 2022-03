Orban, Putin, dwa bratanki: spółki, gaz, ropa i banki

Najpierw sam Orbán pierwszy raz spotkał się z Putinem pod koniec 2009 roku. Potem jego oligarchowie udali się do Moskwy na tajne rozmowy z FSB. Moim kolegom, którzy opisywali to spotkanie, powiedziano, że jest to wizyta wprowadzająca, podczas której FSB zaoferowała swoje usługi i pomoc w sprawach biznesowych. Chodziło o to, żeby polityczny półświatek rosyjski i polityczny półświatek węgierski nawiązały ze sobą kontakt w perspektywie przyszłych umów biznesowych. Co oczywiście się wydarzyło.