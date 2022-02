Odlot węgierskich mediów ws. Ukrainy. Teraz będą miały problem

Z kolei w prywatnej – ale biorącej fundusze od węgierskiego rządu - telewizji Pesti TV człowiek, który przedstawił się jako ekspert do spraw ukraińskich, stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak naród ukraiński – ukraińska kultura, a ukraiński język to tak naprawdę dialekt rosyjskiego. Dziennikarze Atlatszo.hu wskazali, że rzekomy ekspert od języka, tożsamości narodowej i kultury to tak naprawdę fotograf i inżynier wojskowy.