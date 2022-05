Omikron w Korei Północnej. Kim Dzong Un po raz pierwszy w maseczce

Brytyjski dziennik "The Guardian" napisał, że mieszkańcy Korei Płn. w panice ruszyli do sklepów, ponieważ nie podano, jak długo lockdown miałby potrwać. Leif-Eric Easley, profesor na uniwersytecie w Seulu powiedział, że w sytuacji, gdy reżim publicznie potwierdza przypadek koronawirusa w tym kraju, to musi to oznaczać, że prawdziwa sytuacja zdrowia publicznego, musi być dużo bardziej poważna.